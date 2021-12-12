Adana'da Durgunsu Kano Aday Milli Takımı seçmeleri gerçekleşti
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Aday Milli Takım seçme yarışları, Adana'da yapıldı.
ADANA (AA) - Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Aday Milli Takım seçme yarışları, Adana'da yapıldı.
Seyhan Baraj Gölü'nde yapılan yarışlara, 18 kulüpten 72 sporcu katıldı.
Sporcular, 2000 metrelik parkurda en iyi süreyi alabilmek için kürek çekti.
Aday kadroya seçilen 30 sporcu, 13-30 Aralık'ta Adana ve Antalya'da kampa girecek.
AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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