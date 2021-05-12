Adana'da durdurulan minibüste 2 ton kaçak et bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekiplerince durdurulan minibüste 2 ton kaçak kesim et ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekiplerince durdurulan minibüste 2 ton kaçak kesim et ele geçirildi.
Alınan bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Saimbeyli Caddesi'nde 80 FS 037 plakalı minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada 2 ton kaçak olduğu belirlenen karkas et ele geçirildi.
Yapılan işlemlerin ardından etler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın