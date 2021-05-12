Adana'da durdurulan minibüste 2 ton kaçak et bulundu
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Adana'da durdurulan minibüste 2 ton kaçak et bulundu

Adana'da durdurulan minibüste 2 ton kaçak et bulundu
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekiplerince durdurulan minibüste 2 ton kaçak kesim et ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekiplerince durdurulan minibüste 2 ton kaçak kesim et ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Saimbeyli Caddesi'nde 80 FS 037 plakalı minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada 2 ton kaçak olduğu belirlenen karkas et ele geçirildi.

Yapılan işlemlerin ardından etler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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