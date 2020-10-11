Adana'da dur ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Adana'da dur ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

11.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:01
Adana'da dur ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da dur ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde 56 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da dur ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde 56 gram esrar ele geçirildi.

Mahalle bekçileri merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Ekipler kovalamaca sonucu şüpheliyi boş bir inşaatın bodrum katında yakaladı.

Üzerinde 56 gram esrar ele geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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