Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polisten kaçan bir otomobil 3 kilometrelik kovalamanın ardından ekipler önünü kesince son buldu.

Adana'da polisten kaçan bir otomobil 3 kilometrelik kovalamanın ardından ekipler önünü kesince son buldu. Sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Sürücü izini kaybettirirken yolcu konumdaki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis, 01 ABE 116 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü polisten kaçmaya başladı. 3 kilometre boyunca devam eden kovalamaca Seyhan Araştırma ekiplerinin aracının önüne kesmesiyle son buldu. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücü ve yolcu konumundaki İbrahim B. önleri kesilince araçtan inerek kaçmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ara sokaklarda kaçarken İbrahim B., Seyhan Araştırma Ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim B. Polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri, söz konusu aracı bağlayarak polis otoparkına çektirdi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı
Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı
Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı
Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı
Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı
Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı
Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı
Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi! 'Yan bakma' kavgasında kan aktı
Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi! "Yan bakma" kavgasında kan aktı
Bir anne ve baba için en acı görev! Havuzda boğulan 10 yaşındaki Deniz, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bir anne ve baba için en acı görev! Havuzda boğulan 10 yaşındaki Deniz, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Taşa yazılan 'Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum' yazısı polisi alarma geçirdi
Taşa yazılan "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum" yazısı polisi alarma geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Angela Merkel Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Sarp Akkaya Selma Ergeç Şeyma Subaşı
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 20:10:49. #1.15#

title