Adana'da Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da, Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Adana İl Temsilciliğince, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi'nin desteğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında turnuva düzenledi.

Çok sayıda kadının katıldığı turnuvada, dereceye girenlere ödül verildi.