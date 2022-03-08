Adana'da Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası yapıldı - Haberler

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Adana'da Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası yapıldı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası yapıldı

Adana'da, Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da, Dünya Kadınlar Günü Bowling Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Adana İl Temsilciliğince, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi'nin desteğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında turnuva düzenledi.

Çok sayıda kadının katıldığı turnuvada, dereceye girenlere ödül verildi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Yüreğir Belediyesi, Türkiye, Adana, Güncel, Haberler

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