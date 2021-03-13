Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

13.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:45

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, düğün sonrası 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, düğün sonrası 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir düğünden ayrılan 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Gruptakilere ait olduğu belirtilen 2 otomobil de sopa ve silahlarla zarar verilmesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavganın, düğüne başka mahalleden gelen gruptaki bazı kişilerin silahla havaya ateş etmesi, karşı gruptakilerin buna tepki göstermesi sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Düğünden çıkan 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 20:47:02. #1.16#
title