Adana'da DSİ ye ait sulama kanalında göçük meydana geldi Adana'nın Kozan ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ye ait sulama kanalında meydana gelen göçük nedeniyle kanaldaki sular Sumbas Çayı'na aktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ye ait sulama kanalında meydana gelen göçük nedeniyle kanaldaki sular Sumbas Çayı'na aktı.

Osmaniye'de bulunan Arslantaş Barajındaki suları Kozan ve Ceyhan ilçelerine taşıyan kanalda bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle kanaldaki sular, kanalın yanından geçen Sumbas Çayı'na aktı.

DSİ ekipleri kanalı onarmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: AA