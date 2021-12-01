DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, demir korkulukları çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, demir korkulukları çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Bağatur Bulvarı üzerinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri A.D, A.Ö, İ.Ç. ve R.D'yi kamyonet içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin bazı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı

DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı

DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı

DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı

DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı

DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı

DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 şüpheli yakalandı

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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