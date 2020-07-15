Adana'da drone ve helikopter destekli narkotik uygulaması
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Adana'da drone ve helikopter destekli narkotik uygulaması

- Adana'da drone ve helikopter destekli narkotik uygulaması Adana'da, polis helikopteri ve dedektör köpekleri katılımıyla birçok noktada narkotik alan uygulaması düzenlendi.

15.07.2020 02:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 04:06

- Adana'da drone ve helikopter destekli narkotik uygulaması

ADANA - Adana'da, polis helikopteri ve dedektör köpekleri katılımıyla birçok noktada narkotik alan uygulaması düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok bölgesinde narkotik alan uygulaması düzenlendi. Uygulamaya, terör, asayiş, çevik kuvvet ile trafik şube polisleri destek verdi.

Polis helikopteri havadan destek verirken drone ile uygulama havadan görüntülendi. Uygulamada polis ekipleri, durdukları araçları narkotik köpeği eşliğinde aradı. Araç içerisinde ve yaya olarak geçen kişilere GBT sorgusu yapıldı.

Çevik Kuvvet timleri de uygulama bölgelerinde güvenlik önlemi aldı.

Adana'da drone ve helikopter destekli narkotik uygulaması

Kaynak: İHA

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