Adana'da drone destekli torbacı operasyonu
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Adana'da drone destekli torbacı operasyonu

09.03.2021 07:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 07:56

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti drone destekli düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti drone destekli düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Drone destekli operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da drone destekli torbacı operasyonu
Adana'da drone destekli torbacı operasyonu
Adana'da drone destekli torbacı operasyonu
Adana'da drone destekli torbacı operasyonu
Adana'da drone destekli torbacı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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