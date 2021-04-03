Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
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Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ - Haberler | Güncel
Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik drone destekli düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik drone destekli düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte korsan gösterilere katılıp, polise molotof kokteyli attığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen 8 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından TEM ekipleri, 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone ile havadan destek verilen operasyonda özel harekat polisleri, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdi. Adreslerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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