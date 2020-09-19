Adana'da drone destekli asayiş uygulaması
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Adana'da drone destekli asayiş uygulaması

Adana'da ana cadde ve güzergahlarda drone destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Adana'da drone destekli asayiş uygulaması
19.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:54

Adana'da ana cadde ve güzergahlarda drone destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Şehrin işlek cadde, sokak ve kavşaklarında trafik, asayiş, terörle mücadele ve narkotik ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlar tek tek durdurularak kişilerin üst araması yapıldı, kimlik ve ehliyetleri kontrol edildi, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

Durdurulan araçların da arandığı uygulama drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Muzaffer Çağlıyaner
Muzaffer Çağlıyaner
AA Editörü
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