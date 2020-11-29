Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
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Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

29.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:10
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 Kasım'da şafak vakti düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 Kasım'da şafak vakti düzenlenen dron destekli operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde belirlenen adreslere 24 Kasım günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu, dron ile saniye saniye görüntülendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama
Adana'da dron destekli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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