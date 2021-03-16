Adana'da donma tehlikesi geçiren köpek yavrusunu Toroslar EDAŞ ekibi kurtardı

Adana'nın Pozantı ilçesinde donma tehlikesi geçiren köpek yavrusu, Toroslar Elektrik Dağıtım (Toroslar EDAŞ) ekibince kurtarıldı.

Kış şartları nedeniyle hayvanları beslemek için Bürücek Yaylası'na giden Toroslar EDAŞ ekibi, bir köpek yavrusunun mazgalın altında mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler, donma tehlikesi geçiren hayvanı sıkıştığı yerden çıkararak araçlarında ısınmasına yardımcı oldu.

Köpek yavrusu, daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt