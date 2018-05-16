Adana'da Dolu Ekili Alanlara Zarar Verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.



Kozan ve çevresinde pazar günü akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan ve zaman zaman ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu, ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Dilekkaya, Ayşehoca ve Hacıbeyli mahallelerinde tarım yapan ve hasat için gün sayan üreticiler zararlarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin söz konusu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.