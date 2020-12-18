Adana'da dolmuşla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adana'da dolmuşla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

18.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:30
Adana'da dolmuşla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adana'da dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'da dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gıyasettin Sarı idaresindeki 01 M 1038 plakalı dolmuşla Mehmet Cırık'ın kullandığı 01 ES 755 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada dolmuşta bulunan 4 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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