Adana'da dolmuşla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
18.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:30
Adana'da dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'da dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gıyasettin Sarı idaresindeki 01 M 1038 plakalı dolmuşla Mehmet Cırık'ın kullandığı 01 ES 755 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada dolmuşta bulunan 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney