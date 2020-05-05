Adana'da dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi
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Adana'da dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi

Adana'da dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi
05.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:10

Adana'da, ürün satışı bahanesiyle bir kişiyi 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, ürün satışı bahanesiyle bir kişiyi 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık A.T'yle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli A.T. için "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin mağdur A.A'yı telefonla aradığı, meyve ticareti yaptığını bildirerek hesabına 3 bin lira göndermesini istediği ve hesabına para yatırıldıktan sonra söz konusu ürünü göndermeden iletişimi kestiği aktarıldı.

A.T'nin müştekiyi yabancı uyruklu bir kişiye ait cep telefonundan aradığının tespit edildiği belirten iddianamede, şüphelinin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen A.T. ise suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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