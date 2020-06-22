Adana'da dolandırıcılık zanlısı "sahte komiserin" yargılanmasına başlandı Adana'da, kendisini "komiser" olarak tanıtarak bir kişiyi 164 bin 800 lira dolandırdığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana'da, kendisini "komiser" olarak tanıtarak bir kişiyi 164 bin 800 lira dolandırdığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.S, müşteki A.T. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.S. suça konu banka hesap numarasını arkadaşı H.A'ya verdiğini ve kimseyi dolandırmadığını ileri sürdü.

Arkadaşı H.A'nın, banka hesabında bloke bulunduğunu söylemesi üzerine hesap numarasını arkadaşına verdiğini iddia eden sanık, "H.A. bana internet üzerinden oynanan bahis oyunlarından ilk etapta para kazandığını söyledi. Parayı banka hesabımdan çekerek bana da 2 bin lira verdi. Ben kimseye kendimi komiser olarak tanıtmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki A.T. ise olay tarihinde kendisini telefonda "komiser Mesut" olarak tanıtan kişinin, kentteki bir suç şebekesine operasyon düzenleneceğini söylediğini belirterek, "Telefonda komiser olduğunu bildiren kişi bana 'Operasyon için senin yardımına ihtiyacımız var' dedi. Bir banka hesabı vererek para yatırmamı istedi. Ben de o hesaba 72 bin 800 lira yatırdım. Ardından belirttiği adrese 92 bin lirayı poşet içerisinde bıraktım. Dolandırıldığım bu para kızımın trafik kazası geçirmesinden sonra sigorta tarafından tedavi masrafları için yatırılmıştı. Sanıktan şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık A.S'nin telefon hattının tüm arama kayıtlarının baz istasyonlarını gösterir şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenilmesine ve mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA