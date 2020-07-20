Adana'da dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında

Adana'da çeşitli vaatlerle yasa dışı bahis oynatarak 27 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 yıldan 98 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 4...

Adana'da dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında
20.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:44

Adana'da çeşitli vaatlerle yasa dışı bahis oynatarak 27 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 yıldan 98 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ö. A, M.Ş. ve O. D. bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık O.Y.M. ile tarafların avukatları ve bazı müştekiler de hazır bulundu.

Sanık O.D, savunmasında 9 ayrı müştekiyi dolandırmaktan yargılandığını, bu kişilerin bazıları ile telefonda görüşme yaptığını itiraf etti.

Yaptıklarından çok pişman olduğunu belirten O.D, "Üniversite öğrencisiyim, çalışıyorum. Herkesten özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. O.Y.M. benim üniversiteden arkadaşım. Kendisinden 3 hesap numarası istemiştim. Bana para geleceğini söyledim. O da hesap numaralarını bana verdi. Gelen paranın ne olduğunu, nereden geldiğini kendisine söylemiyordum. Benim başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Daha önce ifademi reddetme yoluna gittim. Ancak mahkemede işi fazla uzatmak istemedim. Vicdanım rahat değil." şeklinde savunma yaptı.

Sanık M.Ş. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Müştekilerin hiç birisini tanımadığını iddia eden M.Ş, "Hiçbirisi bana para göndermedi. Kendim iddia oynuyorum. Böyle bir olayın içinde bulunduğum için çok pişmanım." diyerek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık O.Y.M. ise üniversiteden arkadaşı O.D'nin kendisinden hesap kartı istediğini belirterek, "Kötü niyetli kullanacağını bilmiyordum. 'Para gelecek' dedi. Kendim ile iki kız arkadaşıma ait hesap numaralarını verdim. Olaylar benim dışımda gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Sanık Ö. A. ise avukatıyla görüşemediğini belirterek, savunmasını hazırlamak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı müştekilerin dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor Dünya
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık...
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Vida'nın cüzdanından sürekli para eksilince gizli kamera hırsızı ortaya çıkardı
Beşiktaş'ta Vida'nın cüzdanından sürekli para eksilince gizli kamera hırsızı ortaya çıkardı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Mehmet Han Engin Altay Zeydan Karalar
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Huysuz Virjin Selçuk Yöntem
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Jandarma
Şu an buradasınız: Adana'da dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 17:45:21. #1.14#
title