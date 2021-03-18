Adana'da dolandırıcılık sanığı "sahte polislere" hapis ve adli para cezası verildi
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Adana'da dolandırıcılık sanığı "sahte polislere" hapis ve adli para cezası verildi

18.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:33
Adana'da dolandırıcılık sanığı

Adana'da, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 5 bin 700 lira dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 2 yıl 1'er ay hapis ve 3'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 5 bin 700 lira dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 2 yıl 1'er ay hapis ve 3'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında dolandırıcılık suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar H.İ.G. ve İ.H.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların telefonla aradıkları ve kendilerini polis olarak tanıttıkları A.İ'ye kuyumcu soygununa karıştığını, mağdurun polis merkezine ifade vermeye gelmeden önce de İ.H.Y'nin banka hesabına 5 bin 700 lira göndermesinin gerektiği yalanını söylediklerini belirtti.

Savcı ayrıca sanıkların hesabına para yatırıldıktan sonra mağdurla iletişimi kestiklerini ve banka hesap özetine göre bu parayı kredi kartlarında kullandıklarının tespit edildiğini bildirerek, H.İ.G. ve İ.H.Y'nin "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık H.İ.G, mütalaayı kabul etmediğini ve kimseyi dolandırmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki iddiaların doğru olmadığını iddia eden H.İ.G, "Kimseye kendimi polis olarak tanıtmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık da suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis ve 3'er bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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