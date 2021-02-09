Adana'da dolandırıcılık sanığı "sahte astsubaya" 4 yıl hapis ve 75 bin lira ceza

Adana'da, sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak kendisini "astsubay başçavuş" olarak tanıtıp iki kişiyi kamu kurumunda işe yerleştireceği vaadiyle 45 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da, sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak kendisini "astsubay başçavuş" olarak tanıtıp iki kişiyi kamu kurumunda işe yerleştireceği vaadiyle 45 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık A.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık A.A'nın müştekiler A.Ö. ve M.Ç. ile bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak irtibat kurduğunu ve kendisini "astsubay başçavuş" olarak tanıttığını belirtti.

Savcı, sanığın kamu kurumunda işe yerleştirme vaadiyle müştekileri 45 bin lira dolandırdığının belirlendiğini ifade ederek A.A'nın dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.A. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Hakkımdaki iddialar doğru değildir. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu