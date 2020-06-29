Adana'da dolandırıcılık sanığı hakim karşısında Adana'da, ürün satışı bahanesiyle bir kişiyi 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana'da, ürün satışı bahanesiyle bir kişiyi 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık A.T. katılmadı. Müşteki A.A. ise mahkemede hazır bulundu.

Müşteki A.A. Adana'da meyve komisyonculuğu yaptığını ve sanıkla telefon üzerinden irtibat kurduğunu söyledi.

Söz konusu meyve satışı için sanık A.T'nin verdiği banka hesabına 3 bin lira gönderdiğini ve buna ilişkin banka dekontlarını mahkeme dosyasına sunduğunu belirten müşteki A.A, "Anlaştığımız şekilde ürünleri almak için Aydın'ın Nazilli ilçesine gittim. Fakat oraya vardığımda sanık telefonunu kapatmıştı. Kendisine bir türlü ulaşamadım. Paramı geri alamadım. Sanık A.A'dan şikayetçiyim cezalandırılmasını talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA