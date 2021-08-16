Adana'da dolandırıcılık amacıyla kurulan 1149 internet sitesine erişim engellendi
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Adana'da dolandırıcılık amacıyla kurulan 1149 internet sitesine erişim engellendi

Adana'da dolandırıcılık amacıyla kurulan 1149 internet sitesine erişim engellendi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da, dolandırıcılık amacıyla kurulduğu tespit edilen 1149 internet sitesine erişim engellendi.

Adana'da, dolandırıcılık amacıyla kurulduğu tespit edilen 1149 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, temmuzda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle "oltalama" metodu kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri ve şifreleriyle sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi amaçlanarak dolandırıcılık işlemlerinde kullanılmak maksadıyla oluşturulan 1149 internet sitesinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, sitelere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine müracaat edilmesi sonucu Türkiye'den erişimin engellendiği belirtildi.

Terör örgütlerini övdüğü, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği, müstehcenlik ve fuhuş maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 141 internet sitesine erişimin engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren, Cumhurbaşkanına hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve terör örgütlerinin propagandasını yatığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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