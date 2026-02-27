Adana'da doktorun kalbi uygulanan ilaç sonrası durdu

Haberler

Olay, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görev sırasında kas ağrısı yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ş.G.A (43), sağlık çalışanlarından kendisi için kas gevşetici ilaç temin edilmesini istedi. Ş.G.A, ilacın uygulanmasının ardından fenalaştı. Kalbi duran Ş.G.A, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Ş.G.A'ya isim benzerliği sonucu yanlış bir ilaç uygulanmış olabileceği iddia edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren doktorun hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

