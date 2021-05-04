Adana'da doğayı kirleten hidroelektrik santralini işleten firma hakkında işlem başlatıldı
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Adana'da doğayı kirleten hidroelektrik santralini işleten firma hakkında işlem başlatıldı

Adana'da doğayı kirleten hidroelektrik santralini işleten firma hakkında işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın Feke ilçesinde, çatlayan pompasından dereye beton sızdığı tespit edilen hidroelektrik santralini işleten firma hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde, çatlayan pompasından dereye beton sızdığı tespit edilen hidroelektrik santralini işleten firma hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ortaköy Mahallesi'nden geçen Salam Deresi'nde balık ölümlerinin yaşanması üzerine bölgeye inceleme yapmak üzere İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi sevk edildi.

Yapılan çalışmada, balık ölümlerinin, inşası devam eden özel bir firmanın hidroelektrik santralinin çatlayan pompasından dereye beton sızması nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

Su ve ölü balıklardan alınan numune İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi, firma hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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