Adana'da doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğal gaz hattı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğal gaz hattı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi yakınında iş makinesiyle yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.
İşçilerden Arif Salim Uyar ile onu kurtarmaya çalışan Ökkeş Türkoğlu, yaklaşık 6 metrelik çukura dolan toprağın altında kaldı.
Mesai arkadaşlarınca mahsur kaldıkları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur