Adana'da doğa yürüyüşü ve kiraz hasadı
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Adana'da doğa yürüyüşü ve kiraz hasadı

ADANA'da doğaseverler, Saimbeyli ilçesinde doğa yürüyüşü, foto safari ve kiraz hasadı etkinliği düzenledi.

Adana'da doğa yürüyüşü ve kiraz hasadı
16.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:59

ADANA'da doğaseverler, Saimbeyli ilçesinde doğa yürüyüşü, foto safari ve kiraz hasadı etkinliği düzenledi. Hasadın incelikleri hakkında kısa bilgi alan doğaseverler, daha sonra elleriyle kiraz topladı. 

İlçede 'cöbük' olarak bilinen 1500 rakımlı deniz ormanlarında başlayıp, orman dokusu, meyve bahçeleri ve çiçek tarlaları arasında süren 10 kilometrelik yürüyüş etkinliği, yüksek dağların eteğinden akan Obruk Şelalesi'nde son buldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce desteklenen etkinlikte manzaraya ve şelalenin görüntüsüne hayran kalan doğa tutkunları, fotoğraf çekti. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) ekibi, Saimbeyli kırsalındaki doğa yürüyüşünün ardından bahçede düzenlenen kiraz hasadına da katıldı. Önce kiraz toplama incelikleri hakkında kısa bilgi alan üyeler, daha sonra elleriyle topladıkları kiraz ve erikleri de satın alarak, bahçe sahibine katkı sağladı. Çevreyi koruyan, doğal alanlara karşı duyarlı ve yerel halkın refahını gözeten ekoturizm ağırlıklı gezilere önem verdiklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Geride bıraktığımız kısa bir güne ancak bu kadar güzellik sığdırılabilir. Deniz ormanlarında başlayıp, Obruk Şelalesi'nde sona eren etkinliğimiz de doğanın tüm güzelliklerini yaşadık. Ayrıca bir bahçede müthiş keyif veren kiraz hasadına katılarak, kendi ellerimizle topladığımız kiraz ve erikleri de satın aldık. Mükemmel bir gündü" diye konuştu.

Saimbeyli'nin kolay ulaşılabilir bir konumda bulunduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Polat ise bölge tanıtımına katkı sağlayan kulüp üyelerine teşekkür ederken, tüm doğaseverleri bölgenin cennet köşelerinden Obruk Şelalesi'ni görmeye davet etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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