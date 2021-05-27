Adana'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ahmet Ş'nin kullandığı 38 ABD 970 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şehirlerarası yön levhalarının bulunduğu metal direğe çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve sıkıştığı araçtan çıkarılan Ahmet Ş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney