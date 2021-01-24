Adana'da dikimevi ve spor kompleksi törenle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da dikimevi ve spor kompleksi törenle açıldı

24.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:57
Adana'da dikimevi ve spor kompleksi törenle açıldı

Adana'da, Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan Dikimevi ile Akkapı Spor Kompleksi düzenlenen törenle açıldı.

Adana'da, Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan Dikimevi ile Akkapı Spor Kompleksi düzenlenen törenle açıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, törende yaptığı konuşmada, istihdam ve kaynak yaratan bir belediye anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Yapılan hizmetlerin sürekli ve kalıcı olmasının temel felsefeleri olduğunu dile getiren Akay, çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Spor kompleksinin çok sayıda gencin kullandığı bir okul haline geldiğini belirten Akay, dikimevinden de kendi personel kıyafetlerini dikmenin yanı sıra başka belediyelere de katkıda bulunduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da dikimevi ve spor kompleksi törenle açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 14:56:34. #1.14#
title