Adana'da devrilerek istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilerek istinat duvarına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilerek istinat duvarına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Yunus Emre Yardımcı (28) yönetimindeki 34 LS 7879 plakalı otomobil, Feke-Kozan kara yolunda devrilerek istinat duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiyeye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve Leyla Uce (22), Can-Kur ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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