Adana'da devrilen yağ yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
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Adana'da devrilen yağ yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

Adana'da devrilen yağ yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Sarıçam ilçesinde devrilen sanayi tipi yağ yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde devrilen sanayi tipi yağ yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Abdurrahman Taşkın'ın kullandığı 27 L 1213 plakalı tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yol kenarına devrildi.

Tankerdeki sanayi tipi yağın bir kısmının döküldüğü ağaçlık alanda yangın çıktı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürdü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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