Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde Tabak Deresi'ne devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
08.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:18
Adana'nın Kozan ilçesinde Tabak Deresi'ne devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yassıçalı Mahallesi'nde Yıldırım Atakan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Tabak Deresi'ne devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Atakan'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Atakanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA