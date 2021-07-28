Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıFatih Ş. idaresindeki 01 CZH 32 plakalı otomobil, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Fatih Ş. idaresindeki 01 CZH 32 plakalı otomobil, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İtfaiyeye bağlı CANKUR ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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