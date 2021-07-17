Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ş.E'nin kullandığı 26 LC 584 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda devrildi.
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapıldı.
Sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız