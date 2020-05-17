Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.
17.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:48
Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.
Merkez Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Selçuk T. idaresindeki 42 N 1275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
İlk müdahaleyi olay yerinden geçen bir ambulanstaki sağlık ekiplerinin yaptığı Selçuk T, başka bir ambulansla Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA