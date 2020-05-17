Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.

Merkez Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Selçuk T. idaresindeki 42 N 1275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

İlk müdahaleyi olay yerinden geçen bir ambulanstaki sağlık ekiplerinin yaptığı Selçuk T, başka bir ambulansla Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA