Adana'da devrilen otomobildeki kadın yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobildeki kadın yaralandı.
17.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:28
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobildeki kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 R 5092 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada araçta bulunan Hatice Meşe (35) yaralandı. Aracın sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.
Yaralanan Meşe, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA