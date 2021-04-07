Adana'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
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Adana'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Adana'da yol yapım şantiyesine girdikten sonra devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Adana'da yol yapım şantiyesine girdikten sonra devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 PC 5456 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda yolun bittiğini fark edemeyerek Adana Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Müdürlüğü şantiyesine girdikten sonra 4 metre yüksekten devrildi.

Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı, şantiye görevlileri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralılardan biri olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve üzerinde kimlik bulunmayan yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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