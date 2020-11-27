Adana'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
27.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:55
Adana'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Adana'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Abdullah Köse'nin kullandığı 80 KG 054 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Beyazevler Mahallesi çıkışı yakınlarında refüjdeki beton bariyere çarparak devrildi.
Kazada, Köse ile araçtaki Fadime Çiçek yaralandı.
Köse'nin tedavisi olay yerinde ambulansta yapılırken Çiçek Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney