Adana'da devrilen otomobildeki baba yaralandı 7 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi
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Adana'da devrilen otomobildeki baba yaralandı 7 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobildeki 7 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralandı.

Adana'da devrilen otomobildeki baba yaralandı 7 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi
22.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:45

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobildeki 7 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralandı.

Tunceli'de görevli uzman çavuş Yusuf Iyidoğan'ın kullandığı 35 AV 1870 plakalı otomobil, Ceyhan D-400 karayolu yeni mezarlık yakınında devrildi.

Kazada, uzman çavuşun 7 yaşındaki oğlu Buğrahan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan İyidoğan, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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