Adana'da devrilen otomobildeki baba yaralandı 7 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobildeki 7 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralandı.
22.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:45
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobildeki 7 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralandı.
Tunceli'de görevli uzman çavuş Yusuf Iyidoğan'ın kullandığı 35 AV 1870 plakalı otomobil, Ceyhan D-400 karayolu yeni mezarlık yakınında devrildi.
Kazada, uzman çavuşun 7 yaşındaki oğlu Buğrahan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan İyidoğan, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA