Adana'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.
16.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:28
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selcan Şener G. idaresindeki 01 BYR 41 plakalı otomobil, çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücünün çocukları Y.G. ile (5) O.Y.G. (9) hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA