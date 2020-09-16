Adana'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
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Adana'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

Adana'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
16.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:28

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selcan Şener G. idaresindeki 01 BYR 41 plakalı otomobil, çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün çocukları Y.G. ile (5) O.Y.G. (9) hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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