Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

03.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:42
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Gül (22) idaresindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü Ayhan Gül olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderilen Gül'ün astsubay olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Halil Sezai Buğra Gülsoy Özge Özpirinçci
Spor Babel Arda Turan Eddie Newton Rıza Çalımbay Steven Gerrard
Daha Fazla Ateş Azerbaycan Ermenistan Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 15:43:44. #1.15#
title