Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
03.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:42
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Gül (22) idaresindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Ayhan Gül olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderilen Gül'ün astsubay olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur