Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
18.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:43
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emekli doktor Ercan Onaç'ın (56) kullandığı 07 HVF 44 plakalı motosiklet, Örcün Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Sürücü Onaç, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Durumu öğrenerek olay yerine gelen Onaç'ın eşi baygınlık geçirdi.
Kaynak: AA