Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
28.05.2020 04:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 05:04

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emrullah Türedi'nin (24) kullandığı 01 FET 54 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürüklenen motosikletin sürücüsü kafasını kaldırım kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü Türedi'nin öldüğünü belirledi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Türedi'nin yakınları gözyaşı döktü.

Yapılan incelemelerin ardından Türedi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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