Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Hüseyin B'nin (24) kullandığı 09 AEH 434 plakalı motosiklet, Süleyman Demirel Bulvarı'nda devrildi.
Motosikletten düşerek başından yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kuryelik yapan Hüseyin B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney