Adana'da devrilen kepçenin altında sıkışan operatör yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, devrilen kepçenin altında sıkışan operatör yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, devrilen kepçenin altında sıkışan operatör yaralandı.
Eskikabasakal Mahallesi'ndeki taş ocağında, Batuhan Dinler'in (23) kullandığı kepçe devrildi.
Devrilen iş makinesinin altında sıkışan Dinler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dinler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın