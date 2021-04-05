Adana'da devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Selçuk C, kendisine ait çiftlikten kamyonetiyle çıkış yaptığı sırada demir kapıya çarptı.

Devrilen kapı işçilerden Orhan Dinçer'in 4 yaşındaki oğlu Miraç Dinçer'in üzerine devrildi.

Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Selçuk C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Selçuk C, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Enflasyon
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:12:47. #1.16#
title