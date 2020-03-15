Adana'da dev kaçakçılık operasyonu Adana'da polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 liralık kaçak içki, etil alkol, kaçak saat ve kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 liralık kaçak içki, etil alkol, kaçak saat ve kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek için eş zamanlı operasyon başlattı. Polis 5 ayrı noktaya yaptığı operasyonda 1 milyon 396 bin 500 lira değerinde 3 bin 800 paket kaçak sigara, 100 kaçak saat, 166 kilo kaçak nargile tütünü, 5 bin 560 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 70 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polis 9 zanlıyı ise gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 9 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA