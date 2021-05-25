Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
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Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da dereye düşen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da dereye düşen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmail İ. idaresindeki 27 AGC 816 plakalı çimento taşımada kullanılan tır, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak Sarıçam Deresi'ne düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ekiplerin çalışması sonucu dereden çıkarıldı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
Dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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