Adana'da deprem tatbikatı yapıldı
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Adana'da deprem tatbikatı yapıldı

Adana'da deprem tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Adana'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesindeki tatbikata, Adana AFAD, sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis ekipleri, gönüllüler, çeşitli kuruluşlar ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 250 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Adana'nın Sarıçam ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara sebebiyet verdiği ihbar edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışması sırasında, eve girmek isteyen ve çalışmaya engel olan yakınları, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Tatbikatta, asansör boşluğunda kalan bir kişi de ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, deprem nedeniyle kimyasal madde sızıntısının bulunduğu bir fabrikanın önündeki tankta, özel kıyafet giyen kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri, keşif yaptı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, tanktaki deliği kapattı.

Tatbikat dört çalışma bölgesinde gerçekleştirildi

Adana AFAD Birlik Müdür Vekili Mehmet Alboğa, gazetecilere, 26 çalışma grubu ve 250 kişilik ekiple yapılan tatbikatın, dört çalışma bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekiplerin önce alanda inceleme yaptığını, ardından arama kurtarma köpeği ve cihazla çalıştığını anlatan Alboğa, tatbikatta enkaz altında kalanların çıkarıldığını belirtti. Alboğa, KBRN ekiplerinin de sızıntı olan bir tankta çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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