Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Adana'da nerede deprem oldu?

Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Adana'da nerede deprem oldu?
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Adana'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Adana'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Adana'da nerede deprem oldu?

Adana'da deprem mi oldu ve Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Adana'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Adana'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Adana'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Kozan (Adana)

Tarih:2025-05-29

Saat:20:32:48 TSİ

Enlem:37.66028 N

Boylam:35.96778 E

Derinlik:10.33 km

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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