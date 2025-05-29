Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Adana'da nerede deprem oldu?

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ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Kozan (Adana)

Tarih:2025-05-29

Saat:20:32:48 TSİ

Enlem:37.66028 N

Boylam:35.96778 E

Derinlik:10.33 km